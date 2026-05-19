Хрупкая девушка выбила окна в бусе военкомов во Львове и спасла мобилизованного

В украинском Львове прохожие отбили мобилизованного из рук военкомов, которые уже затолкали несчастного в служебный автомобиль. Неравнодушные граждане пошли на штурм, разбили стёкла в машине и помогли призывнику сбежать. Кадры появились в местном паблике.

Во Львове мобилизованного спасли от военкомов. Видео © Telegram / Львович

Больше всего активность проявила хрупкая девушка. Она смело бросилась на бус и начала бить по автомобилю чем-то тяжёлым. Внутри салона сам мобилизованный также успел навалять военкомам и даже выбил окно ногой. Затем прохожие помогли парню выбраться, заслонили его и обругали людей в форме. Как пишут очевидцы, военкомы ретировались под громкие аплодисменты простых граждан.

Ранее актёр Одесского областного академического драматического театра Вадим Анохин сообщил в соцсетях, что был задержан военкомами, несмотря на наличие у него брони. По словам артиста, в ходе задержания он подвергся избиению, в результате чего ему сломали палец.