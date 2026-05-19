Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 15:24

Пентагон назвал неэффективными попытки ВСУ ударить по российской энергетике

Здание Пентагона в США в высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / burakyalcin

Здание Пентагона в США в высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / burakyalcin

Попытки ВСУ нанести удары по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчёте Пентагона по теме.

«[Ударам] не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции», — говорится в сообщении разведуправления Минобороны США.

Наёмников на Украине учат по бесплатным методичкам Пентагона
Наёмников на Украине учат по бесплатным методичкам Пентагона

Ранее в отчёте для генерального инспектора Пентагона говорилось, что Россия лучше Украины защищает свои тылы. Преимущество — в маскировке, обмане противника и мощной системе ПВО. По мнению авторов доклада, Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты своих войск в глубине территории.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Украина
  • ВСУ
  • Пентагон
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar