Пентагон назвал неэффективными попытки ВСУ ударить по российской энергетике

Попытки ВСУ нанести удары по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчёте Пентагона по теме.

«[Ударам] не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции», — говорится в сообщении разведуправления Минобороны США.

Ранее в отчёте для генерального инспектора Пентагона говорилось, что Россия лучше Украины защищает свои тылы. Преимущество — в маскировке, обмане противника и мощной системе ПВО. По мнению авторов доклада, Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты своих войск в глубине территории.