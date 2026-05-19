В Пентагоне указали на весомое преимущество России

Россия обладает более высоким потенциалом защиты войск в тыловых районах, чем Украина. Об этом говорится в отчёте для генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость», с которым ознакомилось РИА Новости.

В документе отмечается, что преимущество связано с маскировкой, дезинформацией противника и развитой системой ПВО.

«Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты сил в тыловых районах за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы ПВО», — говорится в отчёте.

Там же указано, что украинская сторона испытывает постоянную нехватку боеприпасов для систем ПВО из-за зависимости от западных поставок. По оценке авторов документа, Россия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество над ВСУ. Отдельно говорится, что в первом квартале 2026 года Украина сталкивалась с критическим дефицитом боеприпасов и беспилотников.

В отчёте утверждается, что эта нехватка привела к «деградации возможностей» ВСУ.

Ранее представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат говорил об острой нехватке ракет-перехватчиков для систем ПВО. По его словам, Киеву приходится просить у партнёров даже небольшие партии, а отдельные установки остаются «полупустыми».