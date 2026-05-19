«Куст невесты»: Россиянки тестируют новый способ привлечь женихов

В соцсетях набирает популярность новый романтический тренд. Девушки падают в так называемый «куст невесты», надеясь после этого выйти замуж, передаёт РИАМО.

Речь идёт о декоративной спирее, которую из-за обилия белых цветов (похожих на фату) давно прозвали «кустом невесты». По новой интернет-традиции девушки буквально бросаются в ветки, фотографируются в цветах или ныряют под музыку.

Согласно поверью, после ритуала можно встретить любовь или получить предложение. Одни блогеры уверяют, что «магия сработала», другие воспринимают тренд как шутку и повод для красивого контента.

Весной, во время цветения, россиянки устраивают целые фотосессии в парках и у дач. Видео сопровождают подписями: «Пошла активировать свадьбу», «Если не поможет — хотя бы фото красивые».

