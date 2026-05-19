Politico: ЕС хочет продлевать санкции против РФ на год вместо шести месяцев

Европейский совет намерен в июне значительно упростить процедуру продления санкций против России. Вместо текущих шести месяцев рестрикции планируют утверждать сразу на год. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.

«Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в следующем месяце рассмотрят переход к ежегодному продлению санкций, с действующих сейчас временных рамок в шесть месяцев», — отмечает газета.