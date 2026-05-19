Politico: ЕС хочет продлевать санкции против РФ на год вместо шести месяцев
Европейский совет намерен в июне значительно упростить процедуру продления санкций против России. Вместо текущих шести месяцев рестрикции планируют утверждать сразу на год. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.
«Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в следующем месяце рассмотрят переход к ежегодному продлению санкций, с действующих сейчас временных рамок в шесть месяцев», — отмечает газета.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил очередное (третье по счёту) продление США снятия санкционных ограничений с российской нефти, назвав это позитивным сигналом для мировых энергетических рынков и подтверждением ключевой роли России в глобальной энергобезопасности. По его словам, мировая энергобезопасность невозможна без российских энергоносителей.
