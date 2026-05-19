На взлётке встретил «стойкий» солдат: Кремлёвский пул прибыл в Китай
Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев показал, как российских журналистов встретили в Китае перед визитом президента Владимира Путина. Он опубликовал кадр с взлётной полосы, где у самолёта стоит военнослужащий в парадной форме.
Кремлёвский пул прибыл в Китай.
«Мы приземлились. Пул, конечно, встречают не как президента, но звезду соцсетей — стойкого солдата — на взлётке и для нас поставили», — написал Юнашев в своём телеграм-канале.
Ранее Владимир Путин записал обращение к гражданам Китая перед поездкой в Пекин. В нём он поприветствовал китайских друзей и отметил беспрецедентный уровень двусторонних отношений.
