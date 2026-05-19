Отец бывшего председателя офиса президента Украины Андрея Ермака посещал Россию в конце 2019 года, уже после назначения сына помощником Владимира Зеленского. Борис Ермак совершил её через Минск, говорится в расследовании украинских СМИ.

По данным расследования, 2 ноября 2019 года Борис Ермак вместе с супругой прилетел рейсом авиакомпании Belavia из белорусской столицы в Санкт-Петербург, а 6 ноября вернулся обратно. Мать Андрея Ермака, уроженка Петербурга, также неоднократно посещала РФ этим же маршрутом в 2018 и 2019 годах.

Имя Бориса Ермака упоминалось на заседании Высшего антикоррупционного суда по делу о строительстве элитной резиденции под Киевом. НАБУ и САП подозревают самого Андрея Ермака в легализации 460 миллионов гривен, а следствие считает, что его отец контролировал строительство одного из объектов. Сам экс-глава ОП отвергает все обвинения, а официальных подозрений его отцу пока не предъявляли.

Ранее Life.ru писал, что активизация дела против экс-главы ОП Андрея Ермака связана с поступлением на Украину первых кредитов от ЕС. По его словам, Зеленскому дали понять, что эти деньги разворовать уже не получится — Брюсселю нужно, чтобы всё ушло на войну. Руководитель информагентства News-Front Константин Кнырик не верит, что это делается ради мира или избавления от Зеленского, поскольку у президента США Дональда Трампа, по его мнению, есть тысяча способов убрать главу киевского режима без такой сложной комбинации.