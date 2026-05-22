Им аплодировала вся страна: почему звёзды «Джентльмен-шоу» оплевали Россию, донатя ВСУ

Создатели популярного в 90-х «Джентльмен-шоу» совершенно забыли, что прославились и разбогатели с помощью России. Они любили русскую Одессу, а сейчас они донатят ВСУ и оскорбляют нас. Как живут Филимонов, Левинзон, Хаит и другие участники передачи? 21 мая, 21:45

Как «Одесские джентльмены» превратились в «Джентльмен-шоу»

«Джентльмен-шоу» появилось в девяностых, его основали участники популярнейшей советской команды КВН «Одесские джентльмены», которая представляла Одесский университет и имела репутацию почти непобедимой. Коллектив неизменно выходил на сцену в костюмах, бабочках, белых шарфах и шутил с неповторимым южнорусским акцентом. Все эти фишки были перенесены в телевизор. На отечественном ТВ первый выпуск «Джентельмен-шоу» вышел в 1991 году, последний — в 2002-м. По совокупности заслуг создатели передачи получили главную теленаграду нашей страны — ТЭФИ.

«Джентльмены» всегда ориентировались не на украинскую, а на российскую аудиторию. И дело не только в языке. Олег Филимонов и компания юмористически отрабатывали именно нашу повестку — например, высмеивали новых русских в малиновых пиджаках, пародировали «Поле чудес» с Якубовичем и «Окна» с Нагиевым. Если приглядеться, то Украина вообще отсутствовала в их мире. Родиной для них была русскоязычная Одесса.

Когда в 2022 году началась спецоперация, многие из участников «Джентльмен-шоу» забыли, что разбогатели и прославились с помощью России. При этом они продолжают получать дивиденды из нашей страны. Их передачи до сих пор крутит отечественный кабельный канал «НВВ» («Народ всё видит»), который де-факто является филиалом базирующейся в Сан-Франциско компании AFL Productions. Её глава — киевлянин Юрий Володарский.

Команда КВН «Одесские джентльмены». Фото © humorpedia.ru

Олег Филимонов: нажился на России, ненавидит русских

Бессменным лидером «Джентльмен-шоу» был ныне 74-летний Олег Филимонов. Его сложно назвать украинцем. Женат на молдаванке. Дочка и внучки живут в США. Родился в Николаеве в интернациональной семье: русский отец трудился историком КПСС, мать-еврейка преподавала филологию.

Олег Филимонов в вышиванке. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oleg.filimonov

Первая половина карьеры Филимонова не предвещала телевизионного успеха. Он отучился на факультете филологии в Одесском университете и остался работать на кафедре. В следующие 20 лет преподавал английский, стал членом коммунистической партии, получил степень кандидата наук и уже готовился защищать докторскую, но планы похоронила перестройка.

В конце 80-х Олегу Филимонову перестали платить зарплату. Он занялся бизнесом, но не срослось. Помог случай. К нему обратился сатирик Валерий Хаит, который тогда возрождал команду КВН в Одесском университете. Предложение было такое: стать худруком и политруком для молодых членов новой команды. Филимонов согласился и не прогадал. Буквально за неделю гастролей он заработал на машину. Но куда больше денег ему принесли российские телезрители. Юморист смог открыть в Одессе продюсерский центр и театральную студию, купить особняк на «фонтанном полуострове», приобрести объекты коммерческой недвижимости и автомобили представительского класса для сдачи в аренду.

Дом Олега Филимонова в Одессе. Фото © Google maps

Истинное лицо Олег Филимонов показал в 2014 году, когда назвал сожжённых заживо в Одессе «горсткой отщепенцев» и «засланными казачками». Уже тогда он был завсегдатаем националистических митингов и разучивал мову.

— Никакого языкового конфликта нет! Украина — это унитарное государство, где должен быть национальный язык. И это украинский язык, — выдал Филимонов.

С приходом к власти Зеленского Филимонов стал его фанатом. В 2020 году юморист даже участвовал в выборах мэра Одессы и заседал в местном депутатском совете от президентской партии «Слуга народа».

Сейчас у Олега Филимонова тоже полно дел. Он даёт концерты и занимается сбором донатов для карателей ВСУ. Ставит антироссийские спектакли, например «Тревогу за Одессу». Тусуется с российскими предателями. Раздаёт русофобские интервью, в которых сравнивает Россию с гитлеровской Германией, настаивает на продолжении войны и мечтает гнать по улицам «зачуханных» пленных русских.





Левинзон: атомщик, кавээнщик, русофоб

Недалеко от свидомого Филимонова ушёл другой ведущий артист «Джентльмен-шоу» — ныне 71-летний Янислав Левинзон. Он коренной одессит и выпускник Одесского политеха по направлению «Атомная энергия». После получения диплома работал начальником цеха на заводе, параллельно увлёкся сатирой и юмором. В 80-х начал играть в КВН у Филимонова и Хаита. После развала Союза переехал в израильскую Нетанию и уже возвращался оттуда в Одессу только на съёмки. По факту у Левинзона никогда не было украинского гражданства, лишь советское и израильское.

На земле обетованной Янислав Левинзон развивал местный КВН и вёл юмористические передачи. К себе в студию он тогда часто приглашал российские звёздные команды, например «Уральских пельменей» и «Уездный город».

После начала СВО Левинзон неожиданно превратился в украинского неонациста.

— Советская пропаганда создавала в сознании украинцев вымысел о русском братском народе. Но меня не удивляет, что сейчас делает Россия. Я полностью прекратил общение с друзьями и знакомыми из России ещё до 2022 года. Зеленский — великий человек. Украина победит. Максим Галкин* — герой, — заявил Левинзон в интервью российской иноагентке Ксении Лариной*.

У Левинзона есть жена, две дочери и внуки — все живут в Израиле.

Янислав Левинзон с Галкиным* и Олегом Филимоновым. Фото © telegraf.com.ua

Хаит: помогал ВСУ и спасал Пушкина

Сложнее позиция была у ныне покойного основателя «Джентльмен-шоу» Валерия Хаита. Он умер в прошлом году в возрасте 85 лет.

Валерий Хаит из Винницкой области, но всю жизнь прожил в Одессе, отучившись в местном инженерно-строительном институте. В студенческие годы стал капитаном команды КВН «Одесские трубочисты», позднее возглавил «Деловых людей». К концу 70-х Хаит уже считался признанным мэтром юмора, который пишет шутки для десятков артистов, а сам остаётся в тени. В 80-х он с другом Михаилом Жванецким создал влиятельный «Всемирный клуб одесситов» с филиалами в одиннадцати странах мира. В 90-х и нулевых был боссом «Джентльмен-шоу». Впоследствии редактировал сатирические журналы и писал литературоведческие книги.

Слева направо: Евгений Хаит, Ростислав Хаит, их мать и отец Валерий Хаит. Фото © valeriyhait.odessa.ua

Валерий Хаит противоречиво относился к России и Украине. Спецоперацию он назвал «войной против элементарных прав человека». Призывал Китай поставить нашей стране ультиматум. Есть в биографии Хаита и сборы донатов для оснащения оружием одесских добробатов.

С другой стороны, Валерий Хаит много сделал, чтобы отстоять на Украине Пушкина, Жванецкого, Пастернака, Высоцкого, Райкина и Окуджаву. Также он выступал против сносов памятника Екатерине Второй и бюста Пушкина в Одессе.

— Эти выходки работают на правоту идеи о денацификации Украины! Что сделали хорошего все митингующие активисты в вышиванках? Лучше бы применили свою энергию для персонажей современной Украины, ежедневно кричащих патриотические лозунги и безбожно грабящих свой народ, — признавался Хаит.

Он ещё в десятых годах видел, что на Украине полно агрессивных нацистов. Признавал он и тот факт, что украинский режим потворствует таким экстремистам.

Покойного Валерия Хаита много что связывало с Россией. В Москву на ПМЖ переехал его младший сын, известный комик из «Квартета И» Ростислав Хаит, закончивший ГИТИС. Также в нашей стране живёт его внук Кирилл Хаит, футбольный аналитик.

В семье был ещё старший сын — Евгений Хаит, тоже участник «Джентльмен-шоу». Пару лет назад он умер из-за сердечной недостаточности.

Эдди из Одессы: забыл русский и украинский

57-летний Эдуард Неделько был в «Джентльмен-шоу» на вторых ролях. Родился в Одессе, учился на юриста в московском Военном Краснознаменном институте и на филолога в Одесском госуниверситете. Со студенческой скамьи попал к Филимонову и Хаиту.

Эдди Неделько. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eddie.nedelko

После окончания шоу Неделько открыл первую украинскую FM-радиостанцию, где был генеральным продюсером и ведущим. Видимо, денег это не принесло, потому что вскоре он переехал в Москву и стал организатором VIP-мероприятий. По данным прессы, среди тех, кто приглашал его в качестве конферансье, были Сергей Шойгу, Станислав Говорухин, клубный воротила Михаил Данилов и даже кутюрье Пьер Карден.

Сейчас Эдуард называет себя Эдди. Он в совершенстве знает русский, английский и французский, тогда как мовой не владеет вообще. К Москве он уже не привязан: гражданин мира.

Когда началась СВО, Неделько выложил в соцсетях голубя мира. Больше про политику он не писал и не говорил. Складывается впечатление, что он теперь стесняется связей и с Россией, и с Украиной, пытаясь пристроиться либо в США, либо в Евросоюзе.

* Признан в России иностранным агентом.

Авторы Пётр Егоров