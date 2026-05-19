19 мая, 16:59

Китай в ООН заявил, что ведёт теневую дипломатию по урегулированию на Украине

Китай ведёт теневую дипломатию и активно поддерживает контакты как с Россией, так и с другими сторонами в вопросах урегулирования конфликта. Об этом сообщил постпред КНР в ООН Фу Цун на заседании Совбеза ООН по Украине.

«Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский через посла передал Китаю просьбу о реструктуризации долга в 30,8 млрд долларов, пригрозив в противном случае созданием проблем по Тайваню и Северной Корее. Пекин назвал это паникой и отказался от уступок, заявив, что позиция КНР не определяется добротой и угрозами.

Татьяна Миссуми
