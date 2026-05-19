Старейший баобаб Мадагаскара умрёт спустя 1,2 тысячи лет из-за изменений климата

Самый старый баобаб Мадагаскара, возраст которого оценивается примерно в 1,2 тысячи лет, находится на грани гибели. Причиной названы изменения климата, ускорившие естественный процесс гниения внутри древнего дерева. Об этом сообщают учёные, изучающие феномен на страницах журнала Nature Plants.

Огромное дерево окружностью около 29 метров, известное у местных жителей как Цитакаканца, расположено в районе Ацимо-Андрефана. Главным ускорителем его конца стал тропический шторм «Джуд», обрушившийся на юго-запад острова в марте 2025 года. Исследователи полагают, что без влияния климатических изменений ураган не был бы настолько мощным, а его последствия — столь разрушительными.

Дождевая вода заполнила полый ствол, не смогла испариться и спровоцировала процессы гниения, рост плесени, бактерий и грибков. Вскоре обрушилась одна из главных ветвей — это считается предвестником скорой кончины дерева. По оценкам экспертов, баобаб простоит не дольше двух-трёх лет.

Это не единственная потеря: в 2018 году погиб другой гигант, которому было около 1400 лет. Учёные из Университета Бабеша — Бойяи связывают беспрецедентную волну вымирания старейших баобабов по всей Африке с изменением характера осадков и экстремальными погодными условиями, вызванными глобальным потеплением.

