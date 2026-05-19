Помогают ли? Врачи скептически смотрят на гаджеты для блуждающего нерва, популярные в США

Вокруг стимуляции блуждающего нерва в США вырос новый тренд. В соцсетях и подкастах всё чаще советуют «успокаивать» организм с помощью дыхания, гула, массажа или специальных гаджетов с электрическими импульсами. Об этом пишет газета The New York Times.

Блуждающий нерв действительно важен для работы организма. Он связывает мозг с сердцем, лёгкими, желудком и другими органами, участвует в регуляции дыхания, пищеварения, сердечного ритма и реакции на стресс.

На этом фоне устройства для его стимуляции начали продавать как быстрый способ улучшить сон, снизить тревожность, убрать «туман в голове», поддержать пищеварение и даже повлиять на воспаление. Но врачи предупреждают: между медицинской технологией и потребительским гаджетом из рекламы — большая разница.

В медицине стимуляция блуждающего нерва действительно применяется. В США такие устройства одобрены для некоторых форм эпилепсии, устойчивой к лечению депрессии, восстановления после инсульта и ревматоидного артрита. Но речь идёт о серьёзных медицинских приборах, которые устанавливают хирургически или используют по назначению врача.

Есть и неинвазивные рецептурные устройства — например, для мигрени, кластерной головной боли или облегчения симптомов отмены опиоидов. Однако даже здесь доказательная база зависит от конкретного прибора и диагноза.

С потребительскими устройствами всё сложнее. Они могут выглядеть похоже на медицинские аналоги и вызывать покалывание, лёгкий удар током или ощущение изменения пульса. Но, по словам специалистов, такие ощущения ещё не доказывают, что прибор действительно влияет на блуждающий нерв.

Главный риск, как считают врачи, не в серьёзном вреде от слабого электрического импульса, а в ложной надежде. Человек может купить гаджет, почувствовать необычный эффект и решить, что лечится, хотя на самом деле откладывает нормальную диагностику и терапию.

Эксперты признают: тема блуждающего нерва перспективна, а исследования продолжаются. Но пока многие обещания вокруг домашних стимуляторов выглядят скорее как маркетинг, который использует язык нейронауки и продаёт его как универсальную кнопку здоровья.

