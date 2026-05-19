США в ООН заявили, что восстановление Украины займёт десятилетия
Восстановление Украины после окончания конфликта займёт десятилетия, заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс. Свой прогноз дипломат озвучила на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвящённом тематике Незалежной.
«Восстановление Украины займёт десятилетия», — сказала Брюс, подчеркнув, что инвестиции в этот процесс являются ключом к стабилизации в регионе.
Ранее сообщалось, что Украине после войны нужно больше 800 миллиардов долларов на восстановление, но собрать такие деньги почти невозможно — инвесторы боятся, что их вложения пропадут из-за разрушений, нестабильности, слабой экономики и непредсказуемых законов. Даже когда война закончится, деньги всё равно будут дорогими. В первые пять лет нужно около 360 миллиардов долларов, иначе будет застой. Своих денег у страны нет — бюджет пуст, бизнес не справится. Только за первые пять лет Киеву придётся занять за границей 120–140 миллиардов долларов.
