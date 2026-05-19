США в ООН заявили, что восстановление Украины займёт десятилетия

Ранее сообщалось, что Украине после войны нужно больше 800 миллиардов долларов на восстановление, но собрать такие деньги почти невозможно — инвесторы боятся, что их вложения пропадут из-за разрушений, нестабильности, слабой экономики и непредсказуемых законов. Даже когда война закончится, деньги всё равно будут дорогими. В первые пять лет нужно около 360 миллиардов долларов, иначе будет застой. Своих денег у страны нет — бюджет пуст, бизнес не справится. Только за первые пять лет Киеву придётся занять за границей 120–140 миллиардов долларов.