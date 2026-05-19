Кирилл Дмитриев завёл аккаунт в китайской соцсети WeChat
Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев создал аккаунт в китайской социальной сети WeChat.
«Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeChat», – говорится в сообщении РФПИ.
В своём первом посте Дмитриев рассказал о планах на ведение страницы.
«Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства», – написал спецпредставитель президента РФ.
WeChat является одной из крупнейших цифровых платформ Китая и активно используется как для общения, так и для деловой коммуникации.
Ранее Life.ru писал, что Кирилл Дмитриев назвал позитивным сигналом от США, продливших снятие санкционных ограничений с российской нефти. Министерство финансов приняло решение на 30 дней освободить от американских рестрикций операции по продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из России.
