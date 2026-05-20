УЕФА пожизненно отстранил чешского тренера за съёмку футболисток в душе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Richard Juilliart

УЕФА пожизненно отстранил от любой футбольной деятельности бывшего тренера женского «Словацко» Петра Влаховского. Поводом стал скандал со скрытой съёмкой футболисток в раздевалках и душевых.

По данным The Athletic, с 2019 по 2023 год тренер использовал скрытую камеру, спрятанную в рюкзаке, чтобы записывать спортсменок во время переодевания и принятия душа. Сообщается, что одной из пострадавших девушек было 17 лет.

В 2023 году Влаховского арестовали, а позже обязали выплатить компенсации 13 футболисткам. В мае 2025 года чешский суд приговорил его к условному сроку и запретил заниматься тренерской деятельностью в стране на пять лет.

Кроме того, на компьютере специалиста нашли материалы с детской порнографией. Теперь УЕФА требует, чтобы аналогичный пожизненный запрет ввела и ФИФА, а тренерская лицензия Влаховского была окончательно аннулирована.

Английский «Саутгемптон» отстранили от матча за выход в АПЛ за шпионаж

Ранее британская полиция задержала судью УЕФА по подозрению в домогательствах в отношении несовершеннолетнего. Инцидент произошёл в одном из отелей, где арбитр вступил в разговор с подростком в общественной зоне. Затем, как утверждается, он допустил неподобающие действия и попытался пригласить его в свой номер.

Артём Гапоненко
