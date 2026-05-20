Триммер, болгарка, перфоратор: Какая дачная техника опаснее всего для ушей

Весной и летом на дачах кипит работа: пилят, косят, сверлят и штробят. Однако мало кто задумывается, что привычная бензопила или триммер могут навредить не только участку, но и здоровью. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал Life.ru, что длительное воздействие громких звуков негативно влияет на слух, а многие дачники недооценивают эту опасность.

Главная проблема — сочетание высокой громкости и продолжительной работы с инструментом на близком расстоянии. Бензиновая цепная пила может создавать шум до 115 дБ, бензиновый триммер — до 110 дБ, перфораторы и отбойные молотки — до 105 дБ, а газонокосилки, садовые пылесосы и генераторы — до 100 дБ.

«При работе без защиты длительное воздействие шума свыше 80 дБ — особенно более часа — опасно для слуха», — предупредил Соколов.

Первые признаки перегрузки часто появляются сразу после завершения работ. Среди них — звон или шум в ушах, заложенность, приглушённый слух, повышенная чувствительность к звукам, головокружение и головная боль. Если такие симптомы не проходят в течение нескольких часов или возвращаются после каждой шумовой нагрузки, стоит обратиться к специалисту.

Для защиты слуха при шуме до 95 дБ эксперт рекомендует использовать качественные беруши, которые плотно перекрывают слуховой канал. При уровне шума от 95 до 105 дБ лучше выбирать противошумные наушники, полностью закрывающие ухо. А для особенно шумных работ — выше 105 дБ — Соколов советует комбинированную защиту: беруши и наушники одновременно.

«Одна из главных ошибок — надевать защиту только при самых громких работах. Также опасно вставлять беруши неглубоко или использовать наушники поверх капюшона, шапки либо очков с объёмными дужками. Даже небольшой зазор снижает эффективность защиты», — отметил эксперт.

Снизить нагрузку на слух помогает и правильный режим работы. После 40–60 минут использования шумного инструмента рекомендуется делать перерыв на 10–15 минут в тихой обстановке. Кроме того, специалист советует не включать одновременно несколько источников шума и следить за техническим состоянием оборудования: изношенные подшипники, разбалансированные диски и ослабленные крепления могут заметно повышать уровень шума.

