19 мая, 23:29

Великобритания запретила импорт российского урана с 20 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Великобритания запретила импорт урана из России. Об этом говорится в новых экспортных ограничениях, опубликованных министерством по делам бизнеса и торговли.

Меры вступят в силу 20 мая. Помимо поставок самого топлива, под запрет попадают техническая помощь, финансовые и брокерские услуги, связанные с ураном.

При этом в документе предусмотрены исключения: ограничения не действуют, если уран необходим для эксплуатации уже работающих ядерных установок в третьих странах, введённых в строй до 20 мая.

Вэнс подтвердил, что США и Иран обсуждали передачу урана России

Европа по-прежнему сильно зависит от российского ядерного топлива, однако Брюссель старательно делает вид, что это не так. При этом четверть обогащённого урана для ЕС поступает из РФ. Эти данные контрастируют с заявлениями главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости извлекать уроки из энергокризиса и переходить к большей энергетической автономии. При этом в ядерной сфере континент остаётся далеко не так независим, как заявляет Еврокомиссия.

Артём Гапоненко
