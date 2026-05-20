Великобритания запретила импорт урана из России. Об этом говорится в новых экспортных ограничениях, опубликованных министерством по делам бизнеса и торговли.

Меры вступят в силу 20 мая. Помимо поставок самого топлива, под запрет попадают техническая помощь, финансовые и брокерские услуги, связанные с ураном.

При этом в документе предусмотрены исключения: ограничения не действуют, если уран необходим для эксплуатации уже работающих ядерных установок в третьих странах, введённых в строй до 20 мая.

Европа по-прежнему сильно зависит от российского ядерного топлива, однако Брюссель старательно делает вид, что это не так. При этом четверть обогащённого урана для ЕС поступает из РФ. Эти данные контрастируют с заявлениями главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости извлекать уроки из энергокризиса и переходить к большей энергетической автономии. При этом в ядерной сфере континент остаётся далеко не так независим, как заявляет Еврокомиссия.