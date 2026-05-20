Мощные взрывы прогремели в Днепропетровской и Одесской областях

Ночь на 20 мая запомнится жителям нескольких украинских городов серией мощных взрывов. По данным SHOT, удары пришлись по Днепропетровской области – в областном центре (Днепре), а также в Днепродзержинске, который был переименован в Каменское ровно 10 лет назад, 19 мая 2016 года.

Среди прочих целей вновь атакован завод «ЮжМаш» – одно из крупнейших военных предприятий Украины. На месте взрыва наблюдается мощнейший пожар. Завод выпускает широкую номенклатуру продукции – от беспилотников до ракет «Фламинго». Предприятие неоднократно становилось целью российских ударов как ключевой элемент военно-промышленного комплекса Украины.

Взрывы также прогремели в Одессе и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.

Ранее Life.ru писал, что на Украине заявили о разработке первой собственной управляемой авиабомбы с боевой частью 250 кг. Однако военный эксперт Виктор Литовкин назвал угрозу преувеличенной. По его словам, главная проблема для ВСУ – отсутствие возможности применять такое оружие, поскольку самолёты Украины уничтожаются ещё на аэродромах.