Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 00:10

США вернули военное присутствие в Европе на уровень 2021 года

США сократили число бригадных боевых групп в Европе до трёх

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ermess

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ermess

Соединённые Штаты уменьшили количество бригадных боевых групп, дислоцированных в Европе, с четырёх до трёх. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети X.

По его словам, это решение возвращает американское военное присутствие в Европе к уровню 2021 года.

«Военное министерство сократило число бригадных боевых групп, закреплённых за Европой, с четырёх до трёх», – написал Парнелл.

Он добавил, что решение стало результатом всестороннего многоуровневого процесса анализа структуры и размещения сил США в Европе.

«В результате временно задерживается отправка американских сил в Польшу, которая является образцовым союзником США», – отметил представитель Пентагона.

«Солдаты лишними не будут»: Политолог разобрал план Трампа по выводу войск из Германии
«Солдаты лишними не будут»: Политолог разобрал план Трампа по выводу войск из Германии

Ранее Life.ru писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме заявил о намерении Вашингтона содействовать европейской независимости и суверенитету. По его словам, Европа должна активнее защищать свою территориальную целостность и сделать решительный шаг вперёд, поскольку Штаты не могут быть мировым жандармом.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar