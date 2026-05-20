США вернули военное присутствие в Европе на уровень 2021 года

Соединённые Штаты уменьшили количество бригадных боевых групп, дислоцированных в Европе, с четырёх до трёх. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети X.

По его словам, это решение возвращает американское военное присутствие в Европе к уровню 2021 года.

Он добавил, что решение стало результатом всестороннего многоуровневого процесса анализа структуры и размещения сил США в Европе.

«В результате временно задерживается отправка американских сил в Польшу, которая является образцовым союзником США», – отметил представитель Пентагона.

Ранее Life.ru писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме заявил о намерении Вашингтона содействовать европейской независимости и суверенитету. По его словам, Европа должна активнее защищать свою территориальную целостность и сделать решительный шаг вперёд, поскольку Штаты не могут быть мировым жандармом.