В Артёмовске юная жительница совершила то, что не удавалось многим взрослым. Девятилетняя девочка забралась в украинский танк и заклинила его башню. Об этом рассказал отец ребёнка в беседе с ТАСС.

По его словам, украинские военные часто ставили бронетехнику прямо напротив их дома. Соседи разговаривали с солдатами, входили в доверие. И однажды его дочь попросилась залезть в танк.

«Дочь попросилась залезть в танк», – рассказал отец, отметив, что ребёнку тогда было 9 лет.

Сама девочка призналась, что технических подробностей она не помнит, но башню заклинить ей удалось.

Через некоторое время к экипажу приехал командир. Однако украинские солдаты не решились признаться, что пустили в боевую машину ребёнка. Так и не устранив неисправность, танк отправили на задание.

«Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили», – подытожил отец девочки.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в апреле в результате атак ВСУ погибли более 100 мирных жителей, а 667 человек получили ранения. Киевский режим, по его словам, не прекращает террористические атаки против гражданского населения.