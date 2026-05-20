Связанная с «призраком Киева» украинская компания платит налоги в России

Украинская ICM Holding, которая участвовала в распространении фейка о «призраке Киева», не закрыла российскую «дочку» после начала СВО. Об этом пишут «Известия».

Как отмечает газета, в 2022 году компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Призрак Киева» и выпустила модель МиГ-29 с таким названием.

Последняя прямая поставка продукции ICM с Украины в адрес московского ООО «АйСиЭм» прошла 14 февраля 2022 года. После этого компания начала завозить через российскую структуру модели китайской Ryefield Model и японской Hasegawa Corporation.

По данным издания, 80% ООО «АйСиЭм» принадлежат гражданам Украины Александру Бузину и Сергею Сигорских, ещё 20% — россиянину Юрию Воронкину.

Газета пишет, что компания получала сертификаты соответствия ЕАЭС для легального ввоза продукции в Россию. За последние четыре года ООО «АйСиЭм» перечислило в российский бюджет не менее 9,6 млн рублей налогов.

При этом ICM Holding на Украине продолжает уплачивать военный сбор и выпускает линейку моделей с символикой «Храбрая Украина», включая фигурки женщин-военнослужащих с FPV-дронами и БМП Marder.

В компании заявили «Известиям», что поставки моделей ICM в Россию прекращены с 2022 года, а сейчас ООО «АйСиЭм» является дистрибьютором японских брендов Hasegawa, Aoshima и Fujimi, а также ряда российских производителей товаров для моделизма.

При этом, как отмечает газета, модели ICM до сих пор можно встретить в продаже на российских сайтах.

