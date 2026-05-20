Букеровскую премию впервые получил роман, переведённый с мандаринского языка

Тайваньская писательница Ян Шуан-цзы стала лауреатом Букеровская премия 2026 года за роман Taiwan Travelogue («Путевые заметки о Тайване») в переводе Линь Кинг. Об этом сообщается на сайте премии.

Книга стала первым произведением, переведённым с китайского (мандаринского) языка, которое получило эту награду.

Роман представлен как художественный перевод найденных японских путевых заметок. В центре сюжета — гастрономическое путешествие двух женщин по Тайваню 1930-х годов, находившемуся под управлением Японии. Произведение затрагивает темы колониализма, власти, социального неравенства и личной памяти.

Имя победителя объявила председатель жюри 2026 года Наташа Браун на церемонии в Tate Modern 19 мая. На конкурс рассматривались романы и сборники рассказов, переведённые на английский язык и опубликованные в Великобритании и Ирландии с мая 2025 по апрель 2026 года.

Денежный приз — 50 тысяч фунтов стерлингов — делится между автором и переводчиком.

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года она присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке.

Напомним, в прошлом году Букеровскую премию получил венгерско-британский автор Дэвид Солой за своё произведение «Плоть». Книга написана сжатым литературным стилем и охватывает несколько десятилетий, рассказывая историю эмоционально отстранённого человека, запутавшегося в череде событий, которые он не в состоянии осмыслить.