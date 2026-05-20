Китайские танкеры прорвались через Ормузский пролив после двухмесячной блокады

Два китайских нефтяных танкера, застрявших в Персидском заливе более чем на два месяца, наконец покинули акваторию Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитических компаний Kpler и LSEG.

На борту супертанкеров находятся четыре миллиона баррелей ближневосточной сырой нефти. Из них три миллиона баррелей приходится на иракскую нефть сорта Basrah и один миллион – на катарскую al-Shaheen.

Ожидается, что оба танкера достигнут портов назначения для разгрузки к 4 и 5 июня.

