20 мая, 03:37

Китайские танкеры прорвались через Ормузский пролив после двухмесячной блокады

Два китайских нефтяных танкера, застрявших в Персидском заливе более чем на два месяца, наконец покинули акваторию Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитических компаний Kpler и LSEG.

На борту супертанкеров находятся четыре миллиона баррелей ближневосточной сырой нефти. Из них три миллиона баррелей приходится на иракскую нефть сорта Basrah и один миллион – на катарскую al-Shaheen.

Ожидается, что оба танкера достигнут портов назначения для разгрузки к 4 и 5 июня.

«Продолжение следует!»: Трамп заинтриговал мир намёком на новую фазу войны с Ираном
Ранее Life.ru писал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи пригрозил США «новыми сюрпризами» в случае возобновления военных действий. Он напомнил, что Конгресс США признал потерю десятков самолётов стоимостью в миллиарды долларов, а иранские вооружённые силы стали первыми, кто сбил хвалёный американский истребитель F-35.

Юния Ларсон
