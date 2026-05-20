Депутат Европейский парламент от Польши Ева Зайончковская-Герник раскритиковала вручение Владимиру Зеленскому Европейского ордена «За заслуги». Своё мнение она опубликовала в социальной сети X после церемонии награждения в Страсбурге.

Политик заявила, что украинского лидера, вероятно, отметили за жалобы в адрес Польши и постоянные просьбы о многомиллиардной финансовой помощи.

«Зеленского (наградили) вероятно, за то, что наводнил нас своим зерном, жаловался на Польшу и требовал многомиллиардные пожертвования», — написала она.

Накануне на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Зеленскому вручили Европейский орден «За заслуги» — высшую награду ЕС, присуждаемую за вклад в продвижение европейской интеграции и поддержку европейских ценностей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что часть западной финансовой помощи Украине оседает у главаря киевского режима Владимира Зеленского и его окружения, а другая часть возвращается в западные банки. По её словам, отсутствие аудита является доказательством непрозрачного расходования средств.