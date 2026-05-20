20 мая, 04:20

«Мир скатывается к закону джунглей»: Си Цзиньпин объяснил важность союза с Россией

Си Цзиньпин: КНР поддерживает продление Договора о добрососедстве с РФ

Обложка © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем приобретает особую значимость на фоне глобальной нестабильности и угрозы возврата мира к «закону джунглей». Об этом китайский лидер сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине утром 20 мая.

По словам Си Цзиньпина, международная обстановка стремительно меняется, а мир сталкивается с серьёзными вызовами и ростом напряжённости. В этих условиях, подчеркнул председатель КНР, стратегическое партнёрство Москвы и Пекина становится всё более востребованным.

«Передовой характер, научность и реалистичная ценность Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ проявляются ещё более отчётливо», – приводит слова Си Центральное телевидение Китая.

Китайская сторона поддерживает дальнейшее продление договора и будет вместе с Россией соблюдать его дух и продвигать стратегическое взаимодействие «спина к спине», добавил председатель КНР.

Почётный караул и краткое рукопожатие: Путин прибыл на переговоры с Си в Пекине

Китайский лидер также отметил, что Россия и КНР как постоянные члены Совбеза ООН должны укреплять взаимодействие и совместно добиваться формирования более справедливой системы глобального управления. По его словам, высококачественное стратегическое сотрудничество поможет обеим странам обеспечить развитие и защитить национальные интересы.

Ранее Life.ru писал, что российский лидер пригласил председателя КНР посетить Россию в следующем году. Владимир Путин также подтвердил продолжение взаимного безвизового режима между двумя странами.

Юния Ларсон
