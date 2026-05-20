20 мая, 05:10

«В последние минуты перед смертью надышаться»: В МИД пригрозили Европе отказом в газе

Биричевский: Тем, кто не любит Россию и пытается втихаря купить газ, откажут

Обложка © Life.ru

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва будет решать вопрос о поставках газа в Европу, исходя из собственных интересов. Особое внимание дипломат обратил на лицемерие европейских стран.

«Те, кто громко говорят, что мы не хотим, не будем, а втихаря пытаются покупать, я думаю, здесь правительство прорабатывает возможность отказа тем, кто хочет, как говорится, в последние минуты перед смертью надышаться», – сказал Биричевский, слова которого приводит РИА «Новости».

Он добавил, что пока Брюссель формально разрешает, европейцы «скорее-скорее сейчас что-то купят, но при этом Россию не любят». По словам дипломата, каждый такой случай будет решаться в индивидуальном порядке.

Напомним, Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном прекращении закупок российского топлива. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027 года. Эмбарго на трубопроводный газ заработает с 17 июня 2026-го по краткосрочным договорам, а с 1 ноября 2027-го – по долгосрочным. При этом Владимир Путин заявил, что России может быть выгодно как можно скорее прекратить поставки европейским странам, поскольку там и так планируют от них отказаться. Вместо этого глава государства поручил правительству перенаправить экспорт на перспективные рынки.

Британия бессрочно разрешила импорт топлива из нефти РФ через третьи страны

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия остаётся надёжным поставщиком ресурсов, а Китай – ответственным потребителем. Тесное сотрудничество двух стран, по словам президента, является одним из главных стабилизирующих факторов в мире.

Юния Ларсон
