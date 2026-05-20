«В последние минуты перед смертью надышаться»: В МИД пригрозили Европе отказом в газе

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва будет решать вопрос о поставках газа в Европу, исходя из собственных интересов. Особое внимание дипломат обратил на лицемерие европейских стран.

«Те, кто громко говорят, что мы не хотим, не будем, а втихаря пытаются покупать, я думаю, здесь правительство прорабатывает возможность отказа тем, кто хочет, как говорится, в последние минуты перед смертью надышаться», – сказал Биричевский, слова которого приводит РИА «Новости».

Он добавил, что пока Брюссель формально разрешает, европейцы «скорее-скорее сейчас что-то купят, но при этом Россию не любят». По словам дипломата, каждый такой случай будет решаться в индивидуальном порядке.

Напомним, Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном прекращении закупок российского топлива. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027 года. Эмбарго на трубопроводный газ заработает с 17 июня 2026-го по краткосрочным договорам, а с 1 ноября 2027-го – по долгосрочным. При этом Владимир Путин заявил, что России может быть выгодно как можно скорее прекратить поставки европейским странам, поскольку там и так планируют от них отказаться. Вместо этого глава государства поручил правительству перенаправить экспорт на перспективные рынки.

