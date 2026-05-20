Собянин сообщил о сбитом дроне, направлявшемся на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Внуково и Домодедово работают по согласованию с соответствующими органами

Всего за ночь над регионами РФ сбили 273 украинских беспилотника. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.