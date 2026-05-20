Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 05:05

Собянин сообщил о сбитом дроне, направлявшемся на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

После падения обломков на месте работают специалисты экстренных служб.

Внуково и Домодедово работают по согласованию с соответствующими органами
Внуково и Домодедово работают по согласованию с соответствующими органами

Всего за ночь над регионами РФ сбили 273 украинских беспилотника. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar