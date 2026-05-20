Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 мая, 05:30

Дмитриев: Уиткофф посетит Россию в ближайшее время

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ближайшее время посетит Россию. Об этом сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в беседе с журналистом Life.ru из Кремлёвского пула Александру Юнашеву во время визита в Пекин.

«Кирилл Дмитриев сообщил мне, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время», — написал Юнашев в своём телеграм-канале.

Другие детали возможной поездки и повестка переговоров на данный момент не приводятся.

Уиткофф сообщил, что делегации США и Украины обсудили разногласия во Флориде
Ранее Life.ru писал, что переговорный процесс по Украине продолжается на новых площадках. Не так давно обсуждалась возможность нового раунда встреч в Швейцарии – страна уже не раз выступала посредником.

