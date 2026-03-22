Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 23:03

Уиткофф сообщил, что делегации США и Украины обсудили разногласия во Флориде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Переговоры между США и Украиной возобновились – стороны провели новую встречу во Флориде. Детали обсуждений пока остаются за закрытыми дверями, но как сообщил спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, делегации двух стран встретились во Флориде и провели конструктивные переговоры.

По его словам, основное внимание было сосредоточено на поиске компромиссов и урегулировании спорных вопросов.

«Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий», – заявил Уиткофф.

Американскую сторону на переговорах представляли высокопоставленные советники, включая Джареда Кушнера, Джоша Грюнбаума и Криса Каррана. Участники встречи обсуждали, как сократить разногласия и продвинуться к дальнейшему диалогу.

«Основной темой переговоров стало сужение разногласий и урегулирование оставшихся вопросов», – подчеркнул представитель США.

«Это пиар»: Трамп резко высказался о «помощи» Киева на Ближнем Востоке
Ранее Life.ru писал, что переговорный процесс по Украине продолжается на разных площадках. Недавно обсуждалась возможность нового раунда встреч в Швейцарии – страна уже не раз выступала посредником.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • США
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar