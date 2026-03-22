Уиткофф сообщил, что делегации США и Украины обсудили разногласия во Флориде

Переговоры между США и Украиной возобновились – стороны провели новую встречу во Флориде. Детали обсуждений пока остаются за закрытыми дверями, но как сообщил спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, делегации двух стран встретились во Флориде и провели конструктивные переговоры.

По его словам, основное внимание было сосредоточено на поиске компромиссов и урегулировании спорных вопросов.

«Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий», – заявил Уиткофф.

Американскую сторону на переговорах представляли высокопоставленные советники, включая Джареда Кушнера, Джоша Грюнбаума и Криса Каррана. Участники встречи обсуждали, как сократить разногласия и продвинуться к дальнейшему диалогу.

Недавно обсуждалась возможность нового раунда встреч в Швейцарии – страна уже не раз выступала посредником.