20 мая, 05:41

Путин и Си Цзиньпин разговорились о спорте в Пекине

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили спорт перед началом официальных переговоров в Пекине.

Российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом накануне. После торжественной встречи на площади Тяньаньмэнь Путин и Си Цзиньпин направились в Дом народных собраний, чтобы сделать фотографии перед переговорами. По пути лидеры разговорились о занятиях спортом. Сопровождающий их переводчик передал слова Си Цзиньпина.

«Это хорошо. Полезно для здоровья», — отметил китайский лидер.

Разговор о физической активности стал коротким, но дружеским вступлением к официальной части встречи.

Почётный караул и краткое рукопожатие: Путин прибыл на переговоры с Си в Пекине

Россия и Китай продолжат действующий взаимный безвизовый режим, который уже заметно увеличил контакты между гражданами двух стран. Президент РФ отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина в гуманитарной сфере активно развивается и укрепляет существующие связи.

Владимир Озеров
