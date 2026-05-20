Елена Николаева показала подросших сыновей от бывшего мужа Волочковой

Российская телеведущая Елена Николаева поделилась снимками подросших сыновей от экс-супруга балерины Анастасии Волочковой. В соцсети она опубликовала фото с прогулки в Парке Горького с четырёхлетним Александром и двухлетним Романом.

«Решили поддаться искушению картошкой фри и бургерами, а я закрыла давнюю цель по датскому хот-догу. Дети еле отходили от новых площадок, поэтому поснимать их почти не удалось — глаза и руки должны быть свободны», — написала Николаева.

Телеведущая вместе с бизнесменом Игорем Вдовиным официально оформила отношения в 2020 году, а сыновья, по её словам, представляют «великолепное сочетание генов» — ни внешне, ни по характеру мальчики не похожи друг на друга. Николаева отмечает, что её муж «достоин тиражирования» и рада, что родила именно этих детей.

От Вдовина у Волочковой есть дочь Ариадна, которая несколько лет проживала с отцом и его семьёй, а недавно переехала к супругу. Несмотря на прошлые слухи о неприязни, телеведущая подчеркнула, что отношения с девочкой остаются тёплыми, и Ариадна всегда может рассчитывать на помощь и поддержку семьи.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что певец Николай Басков заменил отца её дочери Ариадне. По словам заслуженной артистки России, биологический папа девочки надолго выпал из её жизни, попав в секту. Басков же всё время был рядом в этот период.