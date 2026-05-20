30 дронов, пожары на промобъектах, закрытые школы: что произошло в Нижегородской области

В Нижегородской области за ночь и утро сбили 30 дронов, после падения обломков беспилотников загорелись два промышленных объекта в Кстовском районе. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе», — заявил Никитин.

Губернатор сообщил, что работал в штабах на объектах. Сейчас специалисты локализуют возгорания и ликвидируют последствия инцидента. Школы Кстовского района перевели на дистанционный режим. В регионе сохраняется беспилотная опасность, силы ПВО продолжают работу.

Всего за ночь над регионами РФ сбили 273 украинских БПЛА. Они были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставрополья, Крыма, Татарстана, Москвы и области, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.