Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 06:45

Создатель «‎призрака Киева» из украинской ICM Holding заработал в России 138 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomanR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomanR

Российское подразделение украинской компании ICM Holding, создавшей фейк про украинского военного лётчика-аса «‎призрака Киева», продолжает работу на рынке РФ, несмотря на приостановку прямых поставок из Украины с 2022 года. С начала СВО она заработала более 138 млн рублей, сообщает газета «Известия».

Дочернее предприятие компании импортирует сборные модели военной техники из Японии и Китая, за время спецоперации выручка превысила 138 млн рублей, а налоги в российский бюджет составили более 9,6 млн рублей. Для легального ввоза продукции оформлялись сертификаты соответствия ЕАЭС. Ранее, до 2022 года, ICM имела свои представительства в России, включая дистрибьюторское подразделение в Москве, действующее с 2004 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 40% компании принадлежат Александру Бузину и Сергею Сигорских, 20% — российскому предпринимателю Юрию Воронкину, владельцу «Автоматикаспецмонтаж».

«С 2022 года все прямые поставки моделей ICM прекращены. В ассортименте — японские бренды Hasegawa, Aoshima, Fujimi, а также российские производители моделей и аксессуаров», — сказали в пресс-службе AICM.

При этом продукция ICM до сих пор доступна на российских площадках.

Около 18 тысяч компаний закрылись в Чехии из-за отсутствия русских туристов
Около 18 тысяч компаний закрылись в Чехии из-за отсутствия русских туристов

Ранее Life.ru рассказывал, что «дочка» украинской ICM Holding до сих пор держит бизнес в России. Компания открыто поддерживает Украину и помогает ВСУ, также она участвовала в распространении историй о «призраке Киева» и выпустила модель МиГ-29 с таким названием.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar