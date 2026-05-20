Создатель «‎призрака Киева» из украинской ICM Holding заработал в России 138 млн

Российское подразделение украинской компании ICM Holding, создавшей фейк про украинского военного лётчика-аса «‎призрака Киева», продолжает работу на рынке РФ, несмотря на приостановку прямых поставок из Украины с 2022 года. С начала СВО она заработала более 138 млн рублей, сообщает газета «Известия».

Дочернее предприятие компании импортирует сборные модели военной техники из Японии и Китая, за время спецоперации выручка превысила 138 млн рублей, а налоги в российский бюджет составили более 9,6 млн рублей. Для легального ввоза продукции оформлялись сертификаты соответствия ЕАЭС. Ранее, до 2022 года, ICM имела свои представительства в России, включая дистрибьюторское подразделение в Москве, действующее с 2004 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 40% компании принадлежат Александру Бузину и Сергею Сигорских, 20% — российскому предпринимателю Юрию Воронкину, владельцу «Автоматикаспецмонтаж».

«С 2022 года все прямые поставки моделей ICM прекращены. В ассортименте — японские бренды Hasegawa, Aoshima, Fujimi, а также российские производители моделей и аксессуаров», — сказали в пресс-службе AICM.

При этом продукция ICM до сих пор доступна на российских площадках.

Ранее Life.ru рассказывал, что «дочка» украинской ICM Holding до сих пор держит бизнес в России. Компания открыто поддерживает Украину и помогает ВСУ, также она участвовала в распространении историй о «призраке Киева» и выпустила модель МиГ-29 с таким названием.