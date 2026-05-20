Масштабные обыски идут в трёх управлениях Нацполиции Украины, задержаны уже 5

На Украине силовики нагрянули сразу в три областных управления Национальной полиции. Обыски на предмет причастности к коррупции прошли в Житомирской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Служба безопасности Украины (СБУ) официальных комментариев не давала. Об облавах сообщает украинское издание «Инсайдер» со ссылкой на свои источники.

Проверки в Нацполиции на Украине. Фото © УНИАН

«Задержаны несколько высокопоставленных должностных лиц при получении взятки», — написал в соцсети депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По данным нардепа, пять чиновников задержаны. А именно — помощник замминистра МВД Василий Тетеря, начальник полиции Ивано-Франковской области и его заместитель, а также первый замначальника — начальник следственного управления полиции Тернопольской области и замначальника полиции Житомирской области. Все проходят по статье о взяточничестве.

Ранее в Конгресс США поступил доклад о расследованиях, связанных с американской помощью Украине. В документе говорится о десятках проверок, касающихся коррупционных схем, мошенничества и передачи поставленного Киеву оружия третьим сторонам. На конец марта расследовались 56 дел, ещё 13 проверок к этому моменту были завершены.

