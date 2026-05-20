Этой ночью Татарстан оказался под атакой БПЛА

Россия ночью с 19 на 20 мая подверглась новой массовой атаке украинских дронов, затронувших, в том числе, регионы Приволжского федерального округа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

С 20:00 вторника, 19 мая, до 7:00 среды, 20 мая, силы ПВО страны сбили 273 украинских дрона самолётного типа. Минобороны не уточняет точное число уничтоженных беспилотников в каждом регионе.

Наиболее пострадавшие субъекты — Нижегородская область и Татарстан. Дроны также были поражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Московской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом.

В Приволжском федеральном округе временно приостанавливали работу аэропортов в Саратове, Пензе, Ульяновске, Самаре, Бугульме, Казани, Нижнекамске и Чебоксарах, однако к моменту публикации ограничения сняты.

Сейчас ведутся работы по локализации пожара и устранению последствий. Районные школы перевели на дистанционное обучение. В регионе сохраняется режим повышенной угрозы со стороны беспилотников.

Ранее пресс-служба Минобороны заявила, что силы ПВО за сутки сбили 651 беспилотник ВСУ самолётного типа. Кроме того, были перехвачены 5 управляемых авиационных бомб. С начала СВО было уничтожено уже почти 150 000 дронов.