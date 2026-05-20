Си Цзиньпин предложил Путину вместе продвигать ИИ и инновации

Россия и Китай должны развивать новые направления для роста в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта и технологий. С таким предложением после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине выступил председатель Китая Си Цзиньпин.

Ранее Си Цзиньпин говорил, что Россия и Китай должны укреплять свои отношения в политике и быть друг для друга опорой. Он подчеркнул, что после встречи лидеров важно продолжать развивать эти связи. По его словам, важно держать высокий уровень политического общения между странами.