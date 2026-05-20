

20 мая, 07:19

Си Цзиньпин предложил Путину вместе продвигать ИИ и инновации

Обложка © Life.ru

Россия и Китай должны развивать новые направления для роста в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта и технологий. С таким предложением после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине выступил председатель Китая Си Цзиньпин.

«Следует <…> интенсивно культивировать новые драйверы цифровой экономики, искусственного интеллекта, технологических инноваций, содействовать широкомасштабному взаимовыгодному сотрудничеству», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее Си Цзиньпин говорил, что Россия и Китай должны укреплять свои отношения в политике и быть друг для друга опорой. Он подчеркнул, что после встречи лидеров важно продолжать развивать эти связи. По его словам, важно держать высокий уровень политического общения между странами.

Наталья Афонина
