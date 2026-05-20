«Стратегический оплот»: Си Цзиньпин обозначил роль России и Китая друг для друга
Россия и Китай должны укреплять политическое взаимодействие и оставаться друг для друга стратегическим оплотом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.
Китайский лидер сделал акцент на дальнейшем развитии отношений Москвы и Пекина после встречи на высшем уровне. По его словам, сторонам важно поддерживать высокий уровень политического диалога.
«Стороны должны <…> укреплять высококачественные политические взаимодействия, быть друг для друга стратегическим оплотом», — сказал Си Цзиньпин.
Заявление прозвучало на фоне подписания совместного документа о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая. Также Путин и Си продлили безвизовый режим и Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Президент РФ назвал отношения с Китаем образцом межгосударственных связей, а Си Цзиньпин объявил о новом этапе.
