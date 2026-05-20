Глава Нацполиции Украины увольняется после масштабных обысков

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский принял решение уволиться «по собственному желанию» после масштабных обысков в рамках расследования дел о коррупции в нескольких управлениях ведомства. Информацией делится украинское издание «Инсайдер».

Выговский в период с 2021 по 2023 годы возглавлял Главное управление Национальной полиции в Киеве. А летом 2023 года был назначен главой Нацполиции Украины. Чиновнику 46 лет, он уроженец Житомирской области.

Как сообщалось утром, на Украине силовики нагрянули сразу в три областных управления Национальной полиции. Обыски на предмет причастности к коррупции прошли в Житомирской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Служба безопасности Украины (СБУ) официальных комментариев не давала. Предварительно, пять силовиков задержаны в указанных регионах.