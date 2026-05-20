20 мая, 08:04

Глава Нацполиции Украины увольняется после масштабных обысков

Обложка © пресс-служба Нацполиции Украины

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский принял решение уволиться «по собственному желанию» после масштабных обысков в рамках расследования дел о коррупции в нескольких управлениях ведомства. Информацией делится украинское издание «Инсайдер».

Выговский в период с 2021 по 2023 годы возглавлял Главное управление Национальной полиции в Киеве. А летом 2023 года был назначен главой Нацполиции Украины. Чиновнику 46 лет, он уроженец Житомирской области.

Меркурис заявил, что обыски НАБУ на Украине выглядят как начало госпереворота

Как сообщалось утром, на Украине силовики нагрянули сразу в три областных управления Национальной полиции. Обыски на предмет причастности к коррупции прошли в Житомирской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Служба безопасности Украины (СБУ) официальных комментариев не давала. Предварительно, пять силовиков задержаны в указанных регионах.

Татьяна Миссуми
