Российская ПВО пользуется спросом за рубежом из-за опыта СВО
Шугаев: Системы ПВО России вызывают интерес у зарубежных партнёров
Обложка © РИА Новости / Сергей Мирный
Западные заказчики проявляют высокий интерес к приобретению российских систем ПВО, учитывая весомый опыт их применения в условиях спецоперации. Также обострение на Ближнем Востоке заставляет многие страны задуматься о защите своих территорий. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
«Сегодня системы ПВО естественно одни из первостепенных видов вооружений, которые вызывают большой интерес у всех наших партнёров. Опыт СВО и всё, что происходит на Ближнем Востоке, лишний раз доказывают, что системы ПВО весьма и весьма востребованы», — уточнил он на вопрос ТAСС.
Шугаев подчеркнул, что Россия имеет возможности пойти на встречу своим партнёрам, заинтересовавшимся российскими системами ПВО.
Также Шугаев напомнил, что Россия и Индия идут строго в графике по соблюдению соглашения о поставках российских зенитных ракетных систем (ЗРС) большой и средней дальности С-400. Речь идёт о дополнительных единицах вооружения.
