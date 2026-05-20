Российская ПВО пользуется спросом за рубежом из-за опыта СВО

20 мая, 09:00

Шугаев: Системы ПВО России вызывают интерес у зарубежных партнёров

Западные заказчики проявляют высокий интерес к приобретению российских систем ПВО, учитывая весомый опыт их применения в условиях спецоперации. Также обострение на Ближнем Востоке заставляет многие страны задуматься о защите своих территорий. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Сегодня системы ПВО естественно одни из первостепенных видов вооружений, которые вызывают большой интерес у всех наших партнёров. Опыт СВО и всё, что происходит на Ближнем Востоке, лишний раз доказывают, что системы ПВО весьма и весьма востребованы», — уточнил он на вопрос ТAСС.

Шугаев подчеркнул, что Россия имеет возможности пойти на встречу своим партнёрам, заинтересовавшимся российскими системами ПВО.

Также Шугаев напомнил, что Россия и Индия идут строго в графике по соблюдению соглашения о поставках российских зенитных ракетных систем (ЗРС) большой и средней дальности С-400. Речь идёт о дополнительных единицах вооружения.

