Целую роту ВСУ уничтожили под Харьковом

В российских силовых структурах заявили о крупных потерях ВСУ в Харьковской области. По данным собеседника РИА Новости, в районе Избицкого украинская бригада потеряла почти всю роту.

Источник агентства утверждает, что вывод сделали после анализа некрологов украинских военных.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Избицкого практически в полном составе уничтожена 5-я рота 127-й отдельной мотострелковой бригады», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что эту бригаду пополнили людьми с инвалидностью. Других подробностей о составе подразделения источник не привёл.

В Харьковской области действуют российские группировки войск «Север» и «Запад». По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки в зоне их ответственности ВСУ потеряли более 380 военнослужащих. Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины, 45 автомобилей, две станции РЭБ и три орудия полевой артиллерии.