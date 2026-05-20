Целую роту ВСУ уничтожили под Харьковом
В российских силовых структурах заявили об уничтожении роты ВСУ под Харьковом
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
В российских силовых структурах заявили о крупных потерях ВСУ в Харьковской области. По данным собеседника РИА Новости, в районе Избицкого украинская бригада потеряла почти всю роту.
Источник агентства утверждает, что вывод сделали после анализа некрологов украинских военных.
«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Избицкого практически в полном составе уничтожена 5-я рота 127-й отдельной мотострелковой бригады», — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что эту бригаду пополнили людьми с инвалидностью. Других подробностей о составе подразделения источник не привёл.
В Харьковской области действуют российские группировки войск «Север» и «Запад». По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки в зоне их ответственности ВСУ потеряли более 380 военнослужащих. Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины, 45 автомобилей, две станции РЭБ и три орудия полевой артиллерии.
