Китайский бренд Knewstar планирует расширение модельного ряда в России

Китайский бренд Knewstar рассматривает возможность расширения модельного ряда в России, сообщает RG.ru со ссылкой на пресс-службу комании. По данным издания, сейчас в РФ продаётся только одна модель — купе-кроссовер Knewstar 001 (бывший Geely Tugella).

На официальном сайте доступны прайс-листы на автомобили 2024 года выпуска: версия «Люкс» стоит 4 229 990 рублей, «Флагман» — 4 462 990 рублей, топовое исполнение «Спорт» — 4 569 990 рублей. Knewstar 001 предлагается с двухлитровым турбомотором мощностью 200 лошадиных сил (в комплектации «Спорт» отдача увеличена до 238 л.с.), двигатель агрегатирован с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод — полный.

Тем временем российский авторынок в ближайшее время ожидает серьёзная реорганизация. Китайский автопроизводитель Chery может свернуть бизнес в РФ в 2026 году.