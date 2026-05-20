«Перед смертью надышаться»: В МИД пригрозили отказать в газе русофобам, покупающим его «втихаря»

Россия будет принимать решения о поставках природного газа в Европу, исходя исключительно из собственных национальных интересов. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

При этом, по словам дипломата, возможны индивидуальные отказы тем странам, которые публично критикуют Москву, но «втихаря» пытаются возобновить закупки. Дипломат заявил, что пока Брюссель даёт разрешение, европейские страны стремятся как можно скорее что-то приобрести, хотя при этом не питают любви к России, и подобные вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.

«Те, кто громко говорят, что мы не хотим, не будем, а втихаря пытаются покупать, я думаю, здесь правительство прорабатывает возможность отказа тем, кто хочет, как говорится, в последние минуты перед смертью надышаться», — сказал дипломат РИА «Новости».

Напомним, в январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского топлива. Запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам уже вступил в силу 25 апреля. Эмбарго на трубопроводный газ заработает с 17 июня 2026 года по краткосрочным договорам. Окончательный запрет по всем долгосрочным контрактам запланирован на 2027 год.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в нечистоплотных методах давления на все государства подряд с требованием отказаться от закупок российской нефти, назвав эти методы колониальными, неоколониальными и эксплуататорскими.