В Грузии задержали гражданина России с партией разных наркотиков

Гражданин России задержан в Тбилиси по подозрению в обороте наркотиков. Как сообщила пресс-служба МВД республики, его обвиняют в приобретении, хранении, пособничестве в реализации запрещённых веществ в особо крупном размере.

«При личном обыске и обыске места временного проживания задержанного и из других мест в качестве вещественного доказательства изъяли наркотические средства в особо крупном размере, в том числе кокаин и метадон», — говорится в сообщении.

Также у мужчины изъяли средства для фасовки наркотиков и деньги. Ему грозит суровый срок — до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное.

Ранее в Таиланде задержали гражданина России, устроившегося курьером у местных наркоторговцев. При нашем соотечественнике нашли порядка двух килограммов запрещёнки. Ему грозит смертная казнь. При этом на родине он уже объявлен в розыск за торговлю марихуаной.