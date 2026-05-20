Создающий дроны ВСУ экс-хозяин «Техносилы» нашёл важный пробел в обороне Европы

Европейские страны не обладают таким оружием, которое было бы способно бить на дальние расстояния, что является одним из ключевых минусов в их обороне. Таким мнением поделился основатель оборонного стартапа Destinus и экс-владелец «Техносилы» Михаил Кокорич* в интервью Financial Times.

По его словам, также Европе не выгодно производить дорогостоящие высокотехнологичные ракеты в малом количестве, так как это попросту не будет окупаться. Кокорич* рассказал, что сейчас его компания Destinus участвует в «программах нанесения ударов на большие расстояния» сразу в нескольких европейских государствах. Такая переориентаяция была сделана после начала спецоперации.

Кокорич* родился в Читинской области. Одно время он был владельцем сети магазинов по продаже быттехники и электроники «Техносила». В 2017 году бренд признали банкротом. Бизнесмен основал компанию Dauria Aerospace и космический стартап Momentus. В 2024 году Кокорич* отказался от российского гражданства. Его предприятия в Европе создают в том числе беспилотники для ВСУ.

Сейчас предприниматель проживает в Швейцарии. В интервью французскому журналу Challenges Кокорич* заявлял, что его компания продаёт Украине сотни беспилотников. Свои сообщения в соцсетях он сопровождает лозунгами на украинском языке. В России ему грозит пожизненный срок за госизмену и помощь ВСУ.

