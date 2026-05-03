СМИ узнали о 800 инженерах из Европы, которые создают дроны для ВСУ на заводе экс-владельца «Техносилы»

Более 800 специалистов из стран Евросоюза, Великобритании и Швейцарии разрабатывают оборонную технику для Украины в компании Destinus, принадлежащей экс-россиянину Михаилу Кокоричу*. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сама организация заявляет о международной команде, куда входят инженеры из Нидерландов, Испании, Германии, Франции и других государств. Там подчёркивают, что сотрудники переходят из ведущих аэрокосмических и робототехнических фирм, желая, чтобы их труд «имел значение».

Фирма специализируется на новых подходах к созданию автономных беспилотников, средств нанесения ударов и систем подавления дронов. Как указано в публикации, всё это необходимо, чтобы помочь европейским государствам защититься в эпоху распространения дешёвого массового вооружения.

Основателем выступает бывший российский бизнесмен Михаил Кокорич*. Destinus он запустил в 2021 году. Сейчас главный офис расположен в швейцарском Пайерне, а дополнительные представительства открыты в Париже, Мадриде, Тулузе, Мюнхене и Хенгело.

По данным Минобороны РФ, на фоне потерь в рядах ВСУ ряд стран наращивает выпуск дронов для ударов по российской территории. В перечне адресов, где находятся «совместные» цеха, упоминаются два филиала в нидерландском городе Хенгело. Позже вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус подтвердила участие королевства в кооперации. Государство выделило 248 миллионов евро на аппараты, которые изготавливаются в обеих странах.

Финансирование Destinus получала и раньше. В феврале 2022-го компания привлекла 26,8 миллиона швейцарских франков от венчурных структур Европы, Азии и Америки. Испанское правительство также предоставило грант на возведение испытательного полигона близ Мадрида. С 2024 года структура Кокорича* начала поставки техники на Украину, включая ракеты-дроны «Рута» с дальностью до 300 километров.

Сам предприниматель родился в 1976 году в Читинской области и владел сетью «Техносила». В 2012-м он переехал в США, а в 2024-м публично отказался от российского паспорта из-за «фундаментального несогласия» с курсом властей. С октября 2025 года Кокорич* стал фигурантом дела ФСБ о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Месяц спустя Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов.

