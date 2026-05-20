Бойцы ВСУ укрылись в погребах Охримовки
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Военнослужащие ВСУ, по данным российских силовых структур, отошли из западной части Охримовки в Харьковской области и укрылись в глубине населённого пункта. Собеседник ТАСС утверждает, что украинские бойцы деморализованы и прячутся в погребах.
«Из западной части Охримовки Харьковской области деморализованные украинские солдаты сбежали вглубь населенного пункта, где укрылись в погребах», — сказал источник агентства.
Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Волоховка в Харьковской области. По данным российских силовых структур, после боёв за Волоховку подразделения группировки «Север» получили возможность контролировать дорогу между Караичным и Охримовкой. Эти населённые пункты называют последними на данном участке фронта, которые остаются под контролем ВСУ.
