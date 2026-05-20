Силы ПВО России за сутки сбили 780 украинских дронов и четыре авиабомбы

Российские средства ПВО за сутки сбили 780 украинских беспилотников и четыре управляемые авиабомбы, сообщили в Минобороны РФ 20 мая.

В ведомстве уточнили, что в результате действий ПВО уничтожена также зенитная самоходная установка Gepard. Кроме того, поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры, склады боеприпасов, цеха сборки дронов и места их хранения, которые использовались в интересах ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал, что за ночь российские системы противовоздушной обороны сбили 273 украинских беспилотника. Дроны подавлялись в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и других областях РФ.