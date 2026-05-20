Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств

Россия и Китай совместно осудили инициативы по заморозке, аресту или изъятию активов иностранных государств. Об этом говорится в официальном заявлении по итогам переговоров президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина.

«Стороны осуждают инициативы, связанные с блокировкой, арестом или изъятием активов и собственности иностранных государств», — отмечается в заявлении. Также Москва и Пекин подчёркивают наличие права на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, в рамках которого Россия и КНР подписали совместную декларацию против гегемонии отдельных стран. Лидеры подчеркнули, что современный мировой порядок переживает глубокие изменения и постепенно движется к многополярной структуре.