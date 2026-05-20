20 мая, 09:56

«Напряжённая конкуренция»: Российский рапирист раскрыл секрет готовности к ЧМ по фехтованию

Рапирист Бородачёв: Конкуренция помогла подготовиться к международным стартам

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, российский рапирист Кирилл Бородачёв объяснил, почему его команда не испытала шока после возвращения на международные турниры. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» он заявил, что высокая внутренняя конкуренция помогла им быть готовыми.

«У нас в России очень сильная мужская рапира, напряжённая конкуренция. Поэтому по мужской рапире не было никаких вопросов, мы были готовы», — сказал спортсмен.

Он отметил, что расти можно, только когда рядом сильные соперники. Через это соперничество все растут вместе.

Ранее Life.ru писал, что Кирилл Бородачёв выиграл Гран-при по фехтованию в Шанхае. Решающий поединок завершился со счётом 15:9 в пользу россиянина. Его соперником стал представитель Польши Анджей Жадковский.

Дарья Нарыкова
