«Законная прибыль, которую могут украсть»: Как заставить УК заплатить за баннер на фасаде дома
Депутат Свищев: УК должна платить жильцам часть от аренды общедомового имущества
Управляющие компании обязаны делиться с собственниками квартир доходами, полученными от аренды общего имущества многоквартирного дома. Речь идёт, например, о рекламных баннерах на фасаде, сдаче подвалов под склады или магазины. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Парламентарий пояснил, что эти деньги принадлежат собственникам, поскольку фасад, крыша, подвал и земля под домом являются общим имуществом для всех жильцов. Если управляющая компания сдала площади в аренду без решения общего собрания и положила доход себе в карман, то это — нарушение.
По его словам, в таких случаях жильцы вправе требовать либо скидку в квитанциях за ЖКУ, либо направления средств на ремонт дома. Свищев призвал граждан не стесняться требовать у коммунальщиков отчёты о доходах от аренды такого имущества.
«Это ваша законная прибыль, которую у вас могут украсть», — заключил депутат.
Ранее сообщалось, что в ЖК «Коренёвский Форт 2» в Люберцах после крупного пожара, когда полностью выгорела кровля, жильцы почти два месяца живут без крыши. При каждом дожде вода течёт в подъезды и квартиры, портит имущество, из лампочек сочится вода, появляется дым и временно отключают электричество. Управляющая компания игнорирует жалобы.
