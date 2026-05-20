«Законная прибыль, которую могут украсть»: Как заставить УК заплатить за баннер на фасаде дома

Управляющие компании обязаны делиться с собственниками квартир доходами, полученными от аренды общего имущества многоквартирного дома. Речь идёт, например, о рекламных баннерах на фасаде, сдаче подвалов под склады или магазины. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий пояснил, что эти деньги принадлежат собственникам, поскольку фасад, крыша, подвал и земля под домом являются общим имуществом для всех жильцов. Если управляющая компания сдала площади в аренду без решения общего собрания и положила доход себе в карман, то это — нарушение.

По его словам, в таких случаях жильцы вправе требовать либо скидку в квитанциях за ЖКУ, либо направления средств на ремонт дома. Свищев призвал граждан не стесняться требовать у коммунальщиков отчёты о доходах от аренды такого имущества.

«Это ваша законная прибыль, которую у вас могут украсть», — заключил депутат.