Российские военные группировки войск «Север» способны вести разведку в максимально глубоком тылу ВСУ при помощи специальных дронов. Так, в Харьковской области наши БПЛА буквально подкрадываются к противнику сзади, удалившись на сотню километров от границы РФ. Об этом рассказал начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го корпуса с позывным Карта.

«Операторы дальней разведки БПС ведут разведку и изучение скопления сил противника на Харьковском направлении. Для выполнения задач используются БПЛА самолётного типа, которые способны залетать вглубь территории Украины на расстояние около 100 км», — отметил он в беседе с ТАСС.

Командир Карта добавил, что качество сигналов российских БПЛА и мощные камеры дают прекрасную возможность детально увидеть тыл украинских войск и раскрыть их планы, как днём, так и в ночное время суток.

Ранее офицер 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» с позывным Аристарх рассказал, что российские специалисты разработали систему, которая подменяет изображение на украинских беспилотниках советскими мультфильмами.