Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 10:09

Наши дроны научили залетать в тыл ВСУ и ювелирно собирать разведданные в 100 км от границы

Боец РФ рассказал, что наши БПЛА ведут разведку в тылу ВСУ в 100 км от границы

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные группировки войск «Север» способны вести разведку в максимально глубоком тылу ВСУ при помощи специальных дронов. Так, в Харьковской области наши БПЛА буквально подкрадываются к противнику сзади, удалившись на сотню километров от границы РФ. Об этом рассказал начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го корпуса с позывным Карта.

«Операторы дальней разведки БПС ведут разведку и изучение скопления сил противника на Харьковском направлении. Для выполнения задач используются БПЛА самолётного типа, которые способны залетать вглубь территории Украины на расстояние около 100 км», — отметил он в беседе с ТАСС.

Командир Карта добавил, что качество сигналов российских БПЛА и мощные камеры дают прекрасную возможность детально увидеть тыл украинских войск и раскрыть их планы, как днём, так и в ночное время суток.

Один оператор — десять убийц: В России создали технологию группового удара дронами
Один оператор — десять убийц: В России создали технологию группового удара дронами

Ранее офицер 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» с позывным Аристарх рассказал, что российские специалисты разработали систему, которая подменяет изображение на украинских беспилотниках советскими мультфильмами.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar